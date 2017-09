Bernard Lavilliers fait l'amour à Charleroi

"On n'est pas d'un pays mais on est d'une ville", chantait déjà le baroudeur en 1970 dans Saint Etienne. Et aujourd'hui, "sa ville", c'est Charleroi. Pour annoncer son nouvel album, 5 minutes au paradis, prévu pour le 29 septembre, Bernard Lavilliers fait l'apologie du Pays noir pour le meilleur comme pour le pire. Voici le clip du morceau.