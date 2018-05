Bagarre, le groupe français que vous allez adorer détester

Vous cherchez Bagarre? Vous allez les trouver. Ils sont là, tous les cinq, autour de la table: Emma, dite Emmaï Dee, Cyril (Maître Clap), Arthur (La Bête), Thomas (Majnoun) et Mus. Le leader? Officiellement, il n'y en a pas. Pas de comité de direction non plus. Ni vraiment de ligne directrice, d'ailleurs. C'est quoi, ce boxon? Emma: "On vient un peu de tous de milieux et d'endroits différents. Ce qui nous lie, c'est d'avoir fait la fête ensemble et d'avoir voulu créer la musique que l'on avait envie d'entendre. Quelque chose qui tient du défouloir, mais en voulant y glisser malgré tout des messages: on a toujours trouvé important de "dire" des choses." Arthur: "Pour notre génération, la question du genre musical n'est plus vraiment pertinente. Le Net a décloisonné toutes les chapelles. Alors on ne se prive...