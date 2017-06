Avec Yo.Brussels, Bozar institutionalise l'histoire du hip-hop bruxellois

L'exposition raconte la naissance et l'évolution du hip-hop à Bruxelles à travers quatre disciplines artistiques: le graffiti, le rap, le DJ-ing et le breakdance. Le récit se fait à l'aide de photos, de projections vidéo, d'objets et d'archives uniques des artistes Starflam, Stromae ou encore Bonom.

L'événement ne se limitera par ailleurs pas aux murs du Bozar cet été. Une programmation urbaine a été conçue dans tout Bruxelles en partenariat avec des maisons de jeunes, des foyers socioculturels et des ASBL.

Yo.Brussels Hip-Hop Generations est l'un des événements phares de Mixity.brussels 2017 de visit.brussels.

Plus d'informations sur le site de Bozar.