Avec Dear Life, Beck est de retour au sommet de sa forme

Alors que les Queens of the Stone Age viennent de sortir l'album le plus décevant de toute leur carrière, une autre gloire infatigable de la fin des 90's, Beck, vient (enfin) d'annoncer la sortie imminente de son nouvel album. C'est qu'on l'attend depuis longtemps, ce Colors qui sortira le 13 octobre prochain: son premier single, Dreams, est sorti en juin... 2015. S'en était suivi, un an plus tard, l'excellent Wow qui mettait la barre encore plus haut, rappelant la période dorée de Mutations et Midnite Vultures. Dear Life, qui vient de sortir pour accompagner l'annonce officielle de la sortie du dixième album du sieur Hansen, est du même acabit: frais, enjoué et sérieusement dansant. À écouter absolument.

Tracklist:

1. Colors / 2. Seventh Heaven / 3. I'm So Free / 4. Dear Life / 5. No Distraction / 6. Dreams / 7. Wow / 8. Up All Night / 9. Square One / 10. Fix Me