Avec Archipel, Bruxelles les Bains voyage d'une rive à l'autre

À Bruxelles les Bains, le soir, on connaissait les Boat parties, place maintenant à l'Archipel. À partir du 7 juillet jusqu'au 13 aout se tiendront les vendredis, samedis et dimanches, des soirées d'un genre unique en plein coeur de Bruxelles.

Archipel est composé de trois éléments distincts qui devraient ravir les fêtards. Dès 18h, les amoureux de musiques électroniques pourront s'échauffer dans The Bay, une scène en plein air gratuite située rive droite.

À partir de 23h, les noctambules déménageront en face pour découvrir The Club. Situé dans les anciens locaux du K-Nal, lieu mythique de la vie nocturne bruxelloise, le club bénéficie d'une terrasse donnant vue sur la capitale, ainsi que d'un mur végétal. Jusque 5h00, il accueillera la crème de la crème des collectifs électro venus de Belgique (surtout) et d'ailleurs (un peu).

Et pour relier le tout: The Bridge. Une passerelle temporaire de 56 mètres de long qui joindra les deux rives modifiant ainsi la géographie de la ville.

La première soirée sera présentée par le Libertine Supersport et Under the garage. Elle aura notamment pour invité le fondateur du label L.I.E.S: Ron Morelli. Le Fuse, Brüxsel Jardin et Deep in House, entres autres, prendront le relai les jours suivants.

L'événement commence ce vendredi et devrait attirer près de 13.000 personnes.

Adrien Renkin