Aux Grammy Awards, Trump a rendu au hip hop toute sa colère (vidéo)

Les légendaires A Tribe Called Quest, accompagnés d'Anderson .Paak et Busta Rhymes, se sont livrés aux prestations les plus chargées politiquement de la soirée. Busta Rhymes a par exemple qualifié Donald Trump d'"agent orange", une double référence au teint du président républicain et aux ravages causés par ce défoliant durant la guerre du Vietnam. "Je veux juste remercier le président agent orange qui perpétue tout le mal que tu as perpétué", a-t-il lancé en recevant un prix.

"Nous nous rassemblons! Nous les gens!" a encore crié le rappeur, tandis que des artistes passaient à travers un mur, référence à celui que Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique. Plusieurs dizaines de personnes, dont certains portaient des voiles, marchaient également silencieusement vers la scène pendant la prestation.

Celle de A Tribe Called Quest a également été très commentée. Les pionniers du rap ont clôturé une intervention par le cri "Résistez! Résistez! Résistez!", après avoir fait lever le poing à des artistes noirs et mis en scène des policiers évoquant des nazis.

Comme à la Berlinale, les artistes se servent désormais systématiquement de ce genre de rassemblements comme des plateformes pour dénoncer la politique du nouveau président américain.