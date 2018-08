Auto-tune (6/6): le jazz met les gaz

C'est l'histoire de deux avènements concomitants. Alors qu'en 1917, l'enregistrement du Livery Stable Blues de l'Original Dixieland Jass Band marque la naissance officielle du jazz, la voiture, elle, se développe et achève sa démocratisation. Les années 1910 à 1920 représentaient l'enfance de l'industrie automobile. Les années 1920 à 1940 sont celle de la maturité. Les innovations comme les chaînes d'assemblage mobiles d'Henry Ford et de Cadilllac ont fait baisser les prix et rendu les bagnoles plus faciles à conduire. Les routes se multiplient, s'élargissent et se goudronnent. Les caisses, jusque-là ouvertes et relativement courtes (sans porte, ni pare-brise ni fenêtre, la Ford T ressemblait à une calèche tirée par des chevaux), voient leur châssis s'allonger et leurs habitacles se refermer.

...