Auto-tune (5/6): bagnole et électro, de l'évasion à la transe

Ce n'est pas verser d'emblée dans l'hyperbole que de décréter qu'il s'agit probablement de l'un des disques les plus importants du XXe siècle. Kraftwerk a déjà trois albums à son actif quand il sort Autobahn, le 1er novembre 1974. Et pour la première fois, il rencontre un début de succès commercial. Ce n'était pourtant pas gagné. La face A de l'album consiste en effet en un seul et même titre: le morceau Autobahn s'étend sur 22 minutes et 47 secondes. Plus long, c'était la sortie de route...

