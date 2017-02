Audiences radio: Nostalgie évince Bel RTL du trio de tête

Avec 14,2% de part de marché, contre 12,7% lors de la vague précédente, Nostalgie accède au trio de tête et passe devant Bel RTL (14%, -0,6%). Contact est toujours leader (15,1%, -0,7%), devant Vivacité (14,9%, +0,8%).

Derrière les quatre stations de radio précitées, on retrouve Classic 21 (9%, +0,4%), NRJ (6,3%, -0,3%), La Première (6,2%, -0,3%), Pure FM (3,2%, +0,3%), Fun Radio (2,3%, -0,8%), Musiq 3 (1,4%, -0,3%), Mint (0,6%, +0,1%), DH Radio (0,4%, -0,5%) et Chérie FM (0,1%, stable).

Ces résultats reflètent les audiences de septembre à décembre 2016, sur la base de carnets d'écoute remplis par un échantillon de la population belge francophone.

"Jamais dans son histoire Nostalgie n'a attiré autant d'auditeurs, ils sont désormais 471.000 chaque jour à l'écoute de nos programmes", se félicite la radio qui a gagné 3% de part de marché en un an.

Sur l'ensemble de l'année 2016, "Bel RTL demeure la première radio généraliste et Radio Contact conserve son titre de première radio musicale", met de son côté en avant RTL Belgium, tandis que les parts de marché des deux radios s'étiolent légèrement depuis un an.

Le marché radiophonique francophone belge est très étroit, souligne aussi le groupe RTL, alors qu'"à peine 1% de part d'audience" sépare la première de la quatrième radio.

La RTBF, enfin, relève que Vivacité a réalisé son deuxième record d'audience en nombre d'auditeurs au cours de cette dernière vague du CIM. Tant Vivacité que Classic 21 et Pure FM ont progressé.

Pour La Première, la situation est plus délicate, reconnait à demi-mot le groupe public, qui précise qu'"un travail en profondeur pour sa relance est en cours au sein de la chaine, sans en modifier la spécificité de son offre info, culture et découverte".

Musiq 3 non plus ne parvient pas à inverser les courbes d'audience. Mais la radio "peut vraiment se réjouir de voir son public se rajeunir de manière impressionnante (8 ans en moyenne)", estime la RTBF, qui y voit le "gage que le travail de repositionnement réalisé depuis la rentrée 2015 séduit un nouveau public plus jeune, un des objectifs stratégiques de la chaine".

En Flandre, la chaîne de la VRT Radio 2 reste la plus populaire, avec 28,6% de part de marché, devant Studio Brussel et Qmusic.