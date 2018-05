Alma Draba, le retour du "krautrock oriental" de Phoenician Drive

Ça fait un moment qu'on a Phoenician Drive dans le radar. Notamment remarqué en première partie de Forever Pavot à l'Atelier 210 il y a quelques années, le deuxième groupe de Valérian Meunier (Moaning Cities), fondé par le percussionniste chilien Diego Moscoso, confirme avec ce morceau qu'on est en droit à s'attendre au meilleur pour l'avenir. S'ils mélangent les genres à la manière de The Orient Express ou du "Jimi Hendrix turc" Erkin Koray, l'influence de la scène krautrock se fait aussi largement sentir, avec des morceaux hypnotiques n'hésitant pas à s'accorder quelques longueurs cathartiques.

"Comme un ballet sans retenue, sans souffle, sans arrêts", le clip réalisé par Léo Lefrançois colle bien à la peau d'Alma Draba et son jeu de cache-cache psychédélique. À noter que Phoenician Drive a en outre été choisi par le chorégraphe Wim Vandekeybus pour créer, avec Trixie Withley, la musique de son prochain spectacle. L'avant-première de TrapTown aura lieu le 20 octobre prochain au KVS (Bruxelles).

Le groupe s'apprête à partir en tournée en France, Espagne, Portugal et Italie pendant tout le mois de juin. Trois dates belges sont prévues pour l'instant, à savoir le 22/6 à Liège, le 23/6 à Bruxelles et le 24/6 à Fleurus. Plus d'infos sur la page FB du groupe.