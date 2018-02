Aka Moon, music with spirit

Lorsque le saxophoniste Fabrizio Cassol, le batteur Stéphane Galland et le bassiste Michel Hatzigeorgiou entreprennent leur voyage au coeur de la forêt centre-africaine, imaginent-ils alors l'épopée que connaîtra le groupe qu'ils veulent fonder et qui portera le nom de leurs hôtes? À lire les notes de pochette de Fabrizio Cassol, on peut en douter. Leur rencontre avec une civilisation millénaire décrite comme la découverte des sources "du grand livre ouvert de l'oralité" les marqueront à jamais. Comme musiciens, puisqu'elle impactera ce qu'ils créeront sous le nom d'Aka Moon, mais aussi en tant qu'êtres humains -pour autant que l'on puisse séparer les uns des autres.

