Agenda sorties: une sélection estivale pour siroter son week-end

La culture en plein air au Vaux-Hall Summer 2018

Du 2 juin au 19 août, rue Sainte-Catherine 11, 1000 Bruxelles. Gratuit. www.vauxhallsummer.bruxelles.be

Pour la seconde édition, le Vaux-Hall et sa somptueuse coupole ouvre ses portes du 2 juin au 19 août pour célébrer la culture. Situé derrière le Théâtre royal du Parc de Bruxelle, le lieu rénové l'année dernière propose une palette d'activités culturelles dans un cadre aux installations lumineuses. Les festivités reprennent donc ce vendredi à 18h avec le Collectif Séneçon pour une expérience sonore sur des tableaux de capitales européennes suivie de leur concert acousmatique. La première soirée se clôturera avec un DJ set de FTRSND du Brussels Electronic Marathon. Le lendemain, rendez-vous à 15h pour un goûter avant un concert de musique classique en plein air de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. En fin d'après-midi, c'est le rendez-vous des enfants avec des ateliers créatifs. Cerise sur le gâteau pour clôturer le week-end, le Vaux-Hall accueillera une projection de courts-métrages proposés par l'asbl Un soir Un grain, organisatrice du Brussels Short Film Festival (BSFF) et du Brussels International Film Festival (BRIFF). Muna Traub

Une visite guidée Art nouveau 100% Horta

Totalement Horta, les samedis 23 juin, 28 juillet et 25 août. Prix: 20 euros, 15 euros pour les -26/+65; les sans emploi. www.arau.org

Ce week-end, l'ARAU met à l'honneur le célèbre architecte Victor Horta, à l'origine de multiples constructions Art nouveau à Bruxelles. Au programme: une visite guidée dans trois chefs-d'oeuvre architecturaux, l'hôtel de maître Van Eetvelde, l'école Saint-Ghislain et selon la date, l'ancien magasin de tissus Waucquez devenu le Centre Belge de la Bande Dessinée. Les visites sont unilingues, une en français et une en anglais. Point de départ: la place Sainte-Gudule, côté droit de la Cathédrale, au pied de la statue du cardinal Mercier. M.T.

La réalité virtuelle à Bozar et UGC

Experience, du 21 au 24 juin, de 12h à 21h. www.bozar.be et www.ugc.be

Le festival de VR Experience signe une 3e édition cette fois intégrée au Brussels International Film Festival (BRIFF) du 21 au 24 juin. Organisée à Bozar et à l'UGC De Brouckère, on accède aux séances par tranches d'1h et sur réservation, de 12h à 22h. Contrairement aux éditions précédentes, le festival s'est concentré sur 4 films uniquement, dont The Unfinished diffusé en avant-première européenne, une expérience musicale interactive avec la participation du Toronto Symphony Orchestra, réalisée par le studio Innerspace. L'Experience propose aussi The Real Thing qui explore les plus réalistes "fake cities", ces villes chinoises qui reproduisent dans grandes capitales comme Paris ou Londres et Your Spiritual Temple Sucks, un court-métrage loufoque taïwanais. C'est l'histoire d'un homme qui tente de sauver son mariage par des rituels taoïstes et qui finit par découvrir son propre temple spirituel intérieur. La VR s'invite aussi dans le documentaire avec The Sun Ladies, un film sur les femmes kurdes combattantes Yézidis.

Jeunes pousses au Théâtre de la Vie

Festival Tri-marrant: Du 22 au 24/06 au Théâtre de la Vie à Bruxelles, www.theatredelavie.be

Seconde édition pour le festival Tri-marrant installé au Théâtre de la Vie. La programmation de ce rendez-vous mettant en avant la jeune création -en soi une initiative qu'on ne peut qu'applaudir- est dictée par des mots d'ordre simples mais rigoureux: "des formes courtes, sans technique, sans décor, pluridisciplinaires (trois disciplines minimum)". Ou comment transformer le manque de moyens avec lequel doivent composer en général les jeunes artistes en clé de créativité. Concrètement, ça donne par exemple Ficus, mélange de chant, de danse et de théâtre concocté par la compagnie Le Kusfi autour de la question "Qu'est-ce que vous ressentez quand vous devez vous embrasser sur scène?" Ou le mix de marionnettes avec du conte, de la musique, du chant et du théâtre dans Monsieur et Madame R, couple résidant à la campagne et qui découvre qu'une autoroute va être construite juste devant sa maison. Ou encore Point de Chute, où acrobaties, trapèze, musique, chant et danse se complètent du dessin live de Luka Rakol. Au total, neuf formes de 30 minutes qui n'ont pas peur de tester de nouvelles combinaisons et qui s'offrent à tous les publics. S'ajoutent à l'affiche un concert de clôture de Laurent Laigneaux, qui y fête dix ans de carrière, et une exposition brassant dessin (Siham Najmi), photo (Ella Van Den Hove) et calligraphie (Baptiste Thollon). Une jolie vitrine. E.S.

Un Montmartre grandeur nature à Bruxelles

Le Petit Montmartre, Place Georges Brugmann 1050 Ixelles. Gratuit.

Paris s'invite à Bruxelles avec la 9e édition du Petit Montmartre qui recrée la place emblématique sur place Georges Brugmann. Samedi, l'ambiance sera gauloise avec des expositions de peintres, sculpteurs et artisans mais aussi avec un bal vintage et populaire accompagné de mets fins français. Dimanche, les artistes seront à nouveau présents, avec des animations et des spectacles de rue dans une ambiance jazz manouche. M.T.

L'expo photo qui explore l'identité

Identity - Raw 7 Collective, du 22 au 7 juillet 2018, de 12h à 18h, 18 Place du Châtelain, 1050 Bruxelles. Gratuit. www.hangar.art

Le Hang Art Center au Châtelain à Bruxelles accueille dans ses locaux les oeuvres de 7 photographes bruxellois du Collectif Raw 7. Une série de clichés qui creusent la question de l'identité à travers des regards croisés. L'identité sous de multiples facettes qui cohabitent: sexuelle, communautaire, culturelle. Dans un travail commun, les photographes questionnent l'origine de cette identité, le moment où elle se forge et interrogent notre manière de nous définir. Au sein de Raw 7, on retrouve par exemple son fondateur Jorge Hortua ou l'apprentie photographe Elise Cortens, qui met en image l'intime et l'autobiographie. Mais aussi l'Argentine primée Ximena Hechague qui s'intéresse aux conflits et aux conditions de l'Homme. M.T.

Retour en flammes au Fire is Gold Festival

Inauguré l'an dernier, le festival Fire Is Gold revient le 23 juin et confirme son cocktail 100% hip-hop: musique, sport et lifestyle, en bord de ring bruxellois. En se jetant à l'eau au printemps dernier, le festival Fire Is Gold ne pouvait rêver meilleur timing. Lancer un premier véritable festival hip-hop belge au moment où la scène rap locale décollait elle-même: le momentum était parfait. Le Fire Is Gold remettra donc le couvert, toujours installé à Vilvorde, juste de l'autre côté du ring de Bruxelles. Après les têtes de gondole de l'an dernier (Damso, Hamza, Roméo Elvis), l'affiche maintient le cap en invitant les Caballero & JeanJass, Isha, L'Or du commun et autre Zwangere Guy, mais aussi un gros nom français (Kalash) et une sensation anglaise (Stefflon Don). L.H

Nuit Africaine

Nuit Africaine le 23 juin au Bois des Rêves, Ottignies. Avec: Guiss Guiss Bou Bess, Gato Negro... Prix: 5 euros. www.nuitafricaine.org

En 25 éditions, la Nuit africaine a maintenu une ligne de conduite éditoriale aussi cohérente qu'intéressante, doublée d'un volet social et engagé (par exemple, cette année, la présence annoncée de Gégé Katana Bukuru, activiste pour les droits des femmes en RDC). Musicalement, l'événement familial devra se passer de sa tête d'affiche Konono n°1, bloqué au pays pour des problèmes d'obtention de visa (refrain malheureusement trop connu pour les artistes africains). Il pourra néanmoins compter sur la venue, entre autres, du projet franco-sénégalais Guiss Guiss Bou Bess, du groove cosmopolite de Gato Negro, ou encore du Burkinabé Ras Madi. L.H.

2 fois plus de deep house

C12 Night: Season Closing, 2 Rooms, le 23 juin de 23h à 6h, au C12, 116 rue Marché aux Herbes, 1000 Bruxelles. Prix: 5 euros avant minuit, 10 euros après. www.c12space.com

Le C12 s'essaie à la deep house samedi soir avec un mini festival au coeur de deux salles distinctes. Au C12, l'Italien Francesco Del Garda ouvrira le bal avec sa house minimaliste et atmosphérique. S'enchaînera le concert funky-disco-house de Session 4000. Au C11, vive le live avec le Belge Mirror Minds, suivi des sonorités mélancoliques électroniques de Natchwinkel et précédé de l'énergique Liégeois Surfing Leons, un habitué du Dour Festival. M.T.