Adele annule deux concerts à Londres en raison d'un problème aux cordes vocales

Après deux premiers concerts mercredi et jeudi à Wembley devant quelque 100.000 personnes, la star britannique de 29 ans devait achever ce week-end une tournée de 123 dates.

"Je ne sais même pas par où commencer", écrit-elle dans un long message publié sur les réseaux sociaux dans la nuit de vendredi à samedi.

"Les deux dernières soirées à Wembley ont été les spectacles les plus grands et les meilleurs de ma vie (...). Mais, j'ai lutté, vocalement, pendant ces deux soirs. J'ai dû pousser bien plus que je ne le fais normalement", explique-t-elle.

"Je suis allée voir mon docteur (...) et il s'avère que j'ai abîmé mes cordes vocales", poursuit-elle. "Je suis tout simplement incapable de chanter ce week-end".

La chanteuse aux 15 Grammy Awards, dont 5 en 2017, avait déjà dû annuler une tournée en 2011 en raison d'une hémorragie des cordes vocales.

"Ce serait un euphémisme de dire que j'ai le coeur brisé", écrit-elle également. "J'ai tellement envie de faire (ces concerts) que j'ai même envisagé de jouer en playback, juste pour pouvoir être devant vous, avec vous. Mais je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais".

Présentant ses excuses aux fans, Adele précise que les billets seront remboursés si les concerts, qui devaient se jouer à guichet fermé, ne "peuvent pas être reprogrammés".

Jeudi soir à Wembley, Adele, qui compte parmi les artistes qui ont vendu le plus d'albums au XXIe siècle, avait laissé entendre qu'elle pourrait arrêter la scène après cette tournée.

"Faire des tournées est une chose spéciale. Ca ne me convient pas particulièrement bien", avoue-t-elle dans une note écrite de sa main et insérée dans le programme, que plusieurs fans ont publiée sur les réseaux sociaux.

"Je suis très casanière et je prends beaucoup de plaisir à partir de petites choses (...) Mes tournées se passent toujours mal", ajoute la chanteuse. "Je voulais que mes derniers concerts aient lieu à Londres parce que je ne sais pas si je referai une tournée un jour, et donc je veux que la dernière soit à la maison".

Adele a souvent parlé de son grand trac avant d'aller sur scène, et s'est retirée pendant plusieurs années, durant lesquelles elle a eu un fils, avant son album "25" en 2015.

Sa tournée l'a amenée en Europe, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle Zélande. A Los Angeles, elle a battu le record de huit concerts consécutifs à guichet fermé au Staples Center.

