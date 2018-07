(à publier) John Hastry, fondateur de l'ICP: "Un studio où les artistes reviennent systématiquement"

A la console d'un des quatre studios de l'ICP - boiserie, calme, confort -, John Hastry pose l'album de Robert Plant sur la platine et ce qui coule maintenant des enceintes Meyer Sound à un sérieux volume, est splendidement rugueux. Suivent le dernier Bruno Mars et le commentaire du boss : " Vous entendez la différence ? En rap, le spectre du son a tendance à être beaucoup plus large, à descendre nettement plus bas. " De fait, cet étourdissant grondement n'est pas seulement une marque stylistique mais la traduction physique de l'équipement en place : " ICP pourrait continuer à rouler sur l'autoroute du succès, tout en sachant qu'il peut y avoir des accidents en chemin et, à terme, la probabilité de devenir has been. Ou s'adapter aux nouvelles tendances en investissant dans la technologie up-to-date. Ce que nous faisons, ici avec le précepte du low end et des enceintes adaptées qui permettent d'absorber tout le spectre sonore, sans saturation aucune. "

