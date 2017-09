À fleur de peau, le morceau de Charlotte Gainsbourg avec la moitié de Daft Punk

Son album à venir fait partie de ceux qu'on attend le plus pour la rentrée. Et voilà qu'on en connaît enfin le titre et la date de sortie, ainsi qu'un très beau premier single, en français dans le texte et signé de sa plume comme tout le reste du disque: une première dans la discographie de Charlotte Gainsbourg. L'actrice et chanteuse se dit d'ailleurs obsédée par les premières fois: "il y a un charme et une magie que je ne retrouve plus après. C'est la première fois que je me livre et que l'objet entier m'appartient."

Le single éponyme Rest est coécrit avec Guy-Manuel de Homem-Christo. Une collaboration qui a poussé Charlotte Gainsbourg a avoir une approche plus fine et méthodique de l'écriture: "je suis arrivée avec un tas de paroles... Il y en avait trop, et Guy-Man m'a dit: tu ne peux pas raconter tout ça, ça doit rester simple; et il a tout réduit à trois mots."

La fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin a également décide de porter la casquette de réalisatrice: "J'ai appelé Lars (Von Trier) pour lui demander s'il acceptait de réaliser le clip, il m'a répondu "non, c'est à toi de le faire". Sachant ce dont j'avais besoin, il m'a dicté, sous forme de "règles", un cahier des charges que j'allais appliquer à la lettre. C'est exactement ce qu'il me fallait. A moi de mettre ma personnalité dans le choix des images d'archives, ou celles que j'ai tournées, et ainsi, d'essayer de créer un langage répétitif, calquant cette boucle musicale."