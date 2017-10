À découvrir: Mortalcombat, nouveau groupe en français de César Laloux (ex-BRNS)

Après avoir enregistré un EP et un album très remarqués avec les zinzins de BRNS, César Laloux avait décidé de partir faire son petit bonhomme de chemin de son côté. Fondait notamment Italian Boyfriend, avec lesquels il sortait l'an dernier un joli EP surf, pop et coloré, Facing the Waves.

Aujourd'hui, il s'offre une escapade en français dans le texte avec sa coreligionnaire Sarah Riguelle, Italian Boyfriend étant officiellement "en pause mais toujours sur les rails". Le projet s'appelle Mortalcombat et le titre Beau et décadent annonce un EP, Vacances en France, à paraître le 9 février chez Dear.Deer Records. Il a été produit et mixé par Clément Marion (Le Colisée).

Aussi froid que sensuel, le morceau lorgne ostensiblement vers ses influences (Air, Metronomy, Mikado, Elli et Jacno...), pour un résultat frais et percutant. Il s'écoute ci-dessous en avant-première, avant les concerts du groupe à la Maison des Musiques (le 6/10, dans le cadre du festival Francofaune, avec Midget et Alek et les Japonaises) et à l'Ancienne Belgique (le 13/10, en première partie de Pale Grey).