6 minutes de pure tension rock'n'roll signées Dario Mars

Pas toujours évident de retranscrire l'énergie live d'un groupe une fois passée la porte du studio. Et si le deuxième album de Dario Mars and the Guillotines n'en manque pas, d'énergie, le morceau Soulless dévoile tout son potentiel dans cette session live, enregistrée en une prise et sans overdubs au Chênée Palace Studio. Débauche de folie et de sueur, rugueuse à souhait: une expérience à prolonger en concert sans hésiter, les prochains rendez-vous étant donnés le 15 septembre aux Fêtes de Wallonie à Namur et le 20 septembre au festival Je suis humain(e) à Bruxelles.