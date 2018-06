5 choses à savoir sur XXXTentacion

1. Il passe de la chorale à la détention juvénile

XXXTentacion, Jahseh Dwayne Onfroy de son vrai nom, naît en Floride en 1998 alors que sa mère n'est âgée que de 17 ans. Il grandit seul avec elle, bien que très peu présente, dans un climat de violence omniprésente. À 6 ans déjà, il essaie de poignarder un homme qui en voulait à sa mère. X voyage d'école en école qui ne veulent pas de lui. Jeune adolescent, il découvre sa passion pour la musique. Son style hybride oscille entre le nu-metal, le hard-rock, le punk et le cloud rap avec des touches de musique classique, rappelant les guitares de Nirvana, la hargne de Rage Against The Machine et de Papa Roach, la musique emo de Linkin Park ou encore les basses de Kodak Black. Il s'essaie ensuite à la guitare et au piano tandis que sa mère l'encourage à s'inscrire dans une chorale, de laquelle il sera exclu pour violences sur un camarade. À 15 ans, X arrête l'école et file en détention juvénile pour possession d'armes illégales.

2. Un rap sombre

L'allure de XXXTentacion ne laisse pas de marbre. Chevelure décolorée, sourcils parfois rasés, tatouages bad vibes et numb sur les yeux, chaînes en métal... L'enfant terrible adopte un look qui reflète ses tendances dépressives et son attrait pour la mort et la spiritualité. Il s'inspire fortement de l'univers des mangas japonais, notamment celui de Naruto, dont les motifs du clan Akatsuki ont été repris pour une illustration biographique de l'artiste.

3. Il se fait connaître après une confrontation avec Drake

X a notamment fait parler de lui grâce à sa querelle en ligne avec Drake. Il l'a attaqué à plusieurs reprises sur Twitter en accusant Drake d'avoir plagié Look at me! dans le morceau KMT issu de l'album More Life.

4. Un hashtag #FreeX

X a fait plusieurs allers-retours en prison malgré son jeune âge. En novembre 2015, il est accusé de vol avec agression. En 2016, il retourne face à la justice pour violences conjugales envers sa conjointe. Toujours en 2016, il est à nouveau arrêté alors qu'il vient d'être libéré en résidence surveillée. Une énième arrestation cette fois pour falsification de témoignage, menaces, séquestration et coups et blessures volontaires sur sa compagne enceinte. Entre temps, ses fans se sont mobilisés en lançant un hashtag pour le voir sortir de prison. Sur cette même année, le jeune rappeur est parvenu à faire deux tournées et a sorti deux albums et une mixtape.

5. Interdit sur Spotify mais soutenu par Kendrick Lamar

Le 10 mai 2018, la plateforme musicale Spotify décide de jouer aux justiciers et retire de ses playlists les morceaux d'artistes accusés de violences suite à une nouvelle charte sur les contenus et comportements haineux. X se voit censuré par Spotify, accusé de violences envers plusieurs femmes tout comme R. Kelly, pris dans une affaire de violences sexuelles. Mais le 1er juin, la plateforme fait marche arrière, notamment sous la pression de Kendrick Lamar qui menace de se retirer lui aussi en soutien à X.

Muna Traub