4 nouveaux clips belges pour ton vendredi

Faces on TV - Dancing After All

Jasper Maekelberg n'a pas encore trente ans mais a déjà un CV musical long comme le bras. Guitariste et réalisateur pour Warhaus, producteur du quatrième album de Balthazar à venir, "orfèvre du son" pour Bazart... Aujourd'hui, il présente le premier album de son projet solo, Faces on TV. Sur ce Night Funeral, prévu pour le 20 avril prochain, il joue de tous les instruments sauf la batterie, dévoile une facette plus personnelle de son talent même si le morceau Dancing After All, qu'on vous présente ci-dessous en première, n'est jamais très loin du son des trois artistes précités.

À voir en concert ce 23 mars en première partie de Phoenix (sold out), le 20 avril à l'Ancienne Belgique et le 11 mai au Bitterzoet (Amsterdam).

Lord and Hardy - Love

Le premier doit faire 50 kilos tout mouillé, l'autre en impose par sa stature: la référence au plus célèbre tandem comique muet était évidente. Musicalement, le duo liégeois Lord & Hardy s'épanouit ici dans une forme d'électronica éthérée, aérienne, biberonnée au hip hop old school, école A Tribe Called Quest. Envoûtant et prometteur: à suivre de près, un EP est en préparation.

À voir en concert au Théâtre de Liège ce vendredi 23 mars et au KulturA le 10 avril.

Laurent Ancion - Ma solitude

Il est déjà actif sur la scène bruxelloise depuis plusieurs années, mais n'avait pas encore franchi le pas d'enregistrer ses morceaux essentiellement piano/voix sur un album. C'est désormais chose faite: Tout au bord est prévu pour mai prochain chez Freaksville. Ici, Laurent Ancion présente un premier titre à la fois fragile et désabusé, Ma solitude, très joliment mis en images par le réalisateur liégeois primé Frédéric Hainaut.

À voir en concert le 24 mai au Théâtre de L'L, Bruxelles.

Alpha Whale - Face It

Un album et un EP sous le bras, la tambouille des Ostendais d'Alpha Whale est faite de surf rock, de rock garage et de psychédélisme: Mac DeMarco, les Black Lips et les Growlers ne sont pas loin. Doté d'un charmant clip d'animation bricolé sorti au début du mois, réalisé par Simon et Vincent Lynen, Face It a pourtant l'air d'être passé inaperçu pour l'instant. On corrige ça tout de suite!

À voir en concert le 31 mars à l'Indian Camp Festival, Bruges.