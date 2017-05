3x2 places pour le nouveau festival hip-hop Fire Is Gold!

Certes, cela fait plusieurs années qu'un festival comme Les Ardentes donne une forte coloration rap à son affiche (c'est encore le cas cet été avec Booba, Mac Miller, Tyler, The Creator, etc.), mais sans abandonner ses aspirations pop-rock-électro-chanson historiques. Fire Is Gold, lui, annonce une programmation (quasi) entièrement "hip-hop".

Derrière le projet, on retrouve des noms connus. Il s'agit des concepteurs du festival électro We Can Dance (en août sur la plage de Zeebruges), de l'équipe du festival bruxellois Listen! ou encore de Jon Tyler, le directeur artistique du Bloody Louis, club bruxellois qui fait régulièrement le plein en programmant des pointures rap-r'n'b (c'est là que Drake a organisé son after-party, après ses concerts belges en mars dernier). Avec Fire Is Gold, le but est donc bien de profiter de la vague hip-hop actuelle pour créer un nouveau rendez-vous incontournable: 6.000 personnes sont ainsi attendues au domaine Drie Fonteynen. Au vu de l'affiche -entre vedettes internationales (Wiley, Brodinski), gloires hip-hop locales (Damso, Hamza, Roméo Elvis + Le Motel, Krisy, etc.) et experts des platines (Supafly Collective, Simon le Saint, etc.)-, cela ne devrait pas poser trop de problèmes...