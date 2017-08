35.000 personnes ont franchi les portes d'Esperanzah

Pour cette nouvelle édition du festival Esperanzah, Jean-Yves Laffineur et ses équipes avaient décidé de repenser les bases du festival afin d'améliorer la qualité de l'accueil des visiteurs. "C'est une très belle édition car nous avons réussi à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés", explique-t-il. "Nous avons réorganisé les scènes et cela a été une belle réussite. Nous avons travaillé sur la réduction des files et là aussi le succès a été au rendez-vous."

Le public a quant à lui à nouveau répondu présent aux sirènes de la world music. "Nous comptons 35.000 personnes sur les trois jours, c'est presque un carton plein car seul le vendredi était un peu plus faible", continue-t-il. L'esprit de quiétude impulsé par les organisateurs a permis d'encore réduire le nombre d'incidents puisque seule une demi-douzaine de personnes ont dû être évacuées du site tandis qu'aucun fait majeur n'est à déplorer.

Du coté des artistes, certains ont réalisés des performances à retenir comme Imany avec son énergie incroyable. Le groupe IAM était attendu et a réalisé une énorme performance tout comme le jeune rappeur MHD mais la palme revient au groupe sud-africain BCUC. "C'est le coup de coeur du festival, c'était tout simplement envoutant", conclut-il. Outre les concerts, une grande diversité d'activités était proposée. Les arts de la rue ont rencontré un franc succès puisqu'entre 400 et 600 personnes étaient présentes pour regarder le clou du spectacle avec le Grand Cirque Panique.