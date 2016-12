15 idées de soirées pour le réveillon

La plus impatiente: Belvédère Le 29/12, au Belvédère, Namur.

A Namur, une fois n'est pas coutume (...), on prend un peu d'avance. Au Belvédère, la soirée, baptisée La Belle et les Bêtes, aura des airs de pré-réveillon. Avec, dans le rôle de la Belle, Maya Cox, rejointe par la new beat de Stefke, les "biesteries soul-funk" de Tichke, Gianlucca et Bambi Fluor.

La plus "grosse": FCKNYE Le 31/12, au Palais 12, Bruxelles.

LA big soirée du Nouvel An. C'est déjà la 7e édition de la Fuckin' New Year's Eve, que l'on abrégera donc en FCKNYE. Le mini-festival -puisque c'est bien ainsi que l'événement se présente- se déroulera à nouveau du côté du Palais 12. Comme à chaque fois, la FCKNYE y déclinera plusieurs couleurs de beat. Hip hop (Guizmo, Roméo Elvis...), techno (Amélie Lens, Paula Temple...), bass/dub/reggae (June Miller, ReggaeBus Sound System...), etc.

La plus "underground": Deep In House Le 31/12, dans la galerie Horta, Bruxelles.

Partant de la house pour mieux rayonner, les soirées DIH ont pris leurs aises en 2016. Après avoir bourlingué du Fuse au Kompass à Gand, elles se poseront du côté de la Gare centrale pour passer le cap du 31. Les 2.000 mètres carrés de la galerie Horta, dans les sous-sols de la gare, serviront de dance-floor underground. Les platines seront, elles, prises en main, notamment, par Efdemin, locataire habituel du Berghain. La classe.

La plus stakhanoviste: Fuse Les 23, 24 et 31/12, au Fuse, 1000 Bruxelles.

Certains profitent de la fin d'année pour lever le pied. Au Fuse, c'est tout le contraire. Le club bruxellois a blindé son agenda de décembre. Avec notamment l'événement 2ManyDJ's, les frères Dewaele venaient présenter officiellement leur label Deewee, le 23 décembre, du côté de la rue Blaes. Le lendemain, le réveillon de Noël se fêtait notamment avec San Soda et Lawrence Le Doux (l'excellent EP The Nap, sorti via son projet Baleine 3000 sur Vlek), tandis que celui du 31 décembre accueillera notamment Ryan Elliott, Regal, Cleric...

La plus flamboyante: Leftorium Le 31/12, au Stéréo, Bruxelles.

Avant d'accueillir Andrew Weatherall le 14 janvier (bam!), Mugwump invite le camarade Ivan Smagghe (boum!) pour la Leftorium de Nouvel An. Elle aura lieu cette fois au Stéréo, le nouveau club bruxellois qui n'a cessé d'aligner les chouettes affiches depuis son ouverture à l'automne.

La plus techno: Le Cadran Le 31/12, au Cadran, Liège.

De son côté, le Cadran liégeois termine une année bien remplie en faisant de la place pour la techno de l'Anversoise Amelie Lens. Belgians do it better...

La plus "caliente": Los Ninos Le 31/12, à la Bodega, Bruxelles.

Sans lieu, ni agenda précis, les soirées Los Ninos réussissent néanmoins chaque année à montrer le bout du nez à au moins trois ou quatre reprises. Bizarrement, en 50 éditions, elles n'avaient jamais misé sur la nuit de la Saint-Sylvestre. Ce sera donc une grande première ce 31 décembre, du côté de la Bodega, avec un chouette line-up "tropical", proposant, entre autres, des sets de Daniel Wang et Juan Ramos.

La plus détendue: La Fête Le 31/12, à la Tentation, Bruxelles.

Envie d'une soirée sans prétention, ni chichis? La Fête (dégoupillée par l'équipe des fameuses God Save the 90's) est probablement l'endroit idéal pour vous. Ici, pas de prise de tête : serpentins, cocktails et cotillons sont annoncés pour colorer une playlist musicale feelgood qui devrait taper large, histoire de contenter un maximum de monde. Simple mais imparable.

La plus vinyle: La Planète des Singles Le 31/12, Reflektor, Liège.

Du vinyle 45 tours et du bon son: voilà le programme sans faille des lascars de la Planète des Singles, qui a trouvé refuge au Reflektor. Au menu, "soul qui groove, rock qui gronde, funk qui mouille, punk qui claque, électro vicieuse, hip hop rigolard...". Alles geven!

La plus "américaine": Le bug de l'an 2017 Le 31/12, au Palais des Congrès, Liège.

A Liège toujours, la team du Bug de l'an 2000 investira le Palais des Congrès. Pour l'occasion, la fiesta nostalgique des nineties-noughties se la jouera bal de promo. A l'américaine évidemment: pensez Beverly Hills, Buffy contre les vampires...

La plus old skool: Superfly Le 31/12, au Manège de la caserne Fonck, Liège.

Tout le petit peuple soul-funk-hip hop de la Principauté devrait se retrouver à la Superfly du 31 décembre. Les tauliers Bernard Dobbeleer et Double Axl seront évidemment de la partie, tout comme Feel et DJ Tommy. Pour couronner le tout, Dee Nasty, véritable pionnier du rap français, viendra ajouter son grain de sel hip hop à la fête. I said a hip, hop, the hippie, the hippie, to the hip hip-hop...

La plus r'n'b: Lean Back Le 30/12, au Stéréo, Bruxelles.

Simon le Saint n'a peur de rien, c'est bien connu. Il sera aux manoeuvres de la seconde édition des soirées Lean Back organisée le... 30 décembre. Une pré-fiesta qui sera donc braquée sur le meilleur du r'n'b-rap des années 2000-2010, des Destiny's Child à Timbaland, Kanye, Jeremih...

La plus "rave party": Kompass Le 31/12, au Kompass, Gand.

A Gand, le fameux Kompass a concocté une Rave Odyssey qui démarrera à 22 heures le 31 pour se terminer le lendemain vers 14 heures. Le trip de quelque 16 heures sera pris en main par l'équipe du Kompass, rejointe par les enseignes Roots of Minimal, Hertz et Kowboys and Indians.

La plus "soul from Detroit": Ampere Les 29 et 31/12, à l'Ampere, Anvers.

Elu meilleur club du pays lors des derniers Red Bull Elektropedia Awards, détrônant le Fuse bruxellois, l'Ampere anversois dégoupillera la nouvelle année en deux temps. Dès le 29, avec Nina Kraviz, en top of the bill. Et le 31 décembre, avec une soirée dédiée au label Mahogany Music, en présence du patron Moodymann et quelques-uns de ses plus fameux acolytes: Amp Fiddler, Randolph...

La plus longue: Zodiak Le 31/12, au Zodiak, Bruxelles.

Vous n'en avez toujours pas assez? Vous en voulez encore? Pour les plus endurants, rendez-vous au Zodiak, nouveau club situé tout près de la Grand-Place de Bruxelles. C'est là que se retrouveront notamment les fêtards de Deep In House et les habitués des DeepHeat. L'after se greffera à ce qui devrait être la plus longue party du Nouvel An. Un marathon, baptisé 2017, Rise of the Electronauts: la soirée débutéra dès 21 heures pour se terminer 24 heures plus tard!