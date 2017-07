14 juillet: la fanfare joue du Daft Punk sous l'oeil surpris de Trump (vidéo)

La fanfare a commencé par rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts il y a un an jour pour jour, en jouant l'hymne de la Cité des anges, "Nissa la Bella", et en se positionnant de façon à former le mot "Nice".

Puis, changement d'ambiance. Les militaires se mettent à jouer des morceaux de Daft Punk avec entrain, provoquant d'abord la stupeur des invités. A la tribune d'honneur, le chef de l'Etat Emmanuel Macron hésite un instant, puis sourit, mais Donald Trump a l'air incrédule. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian affiche pour sa part un air pincé, contrairement à des militaires, qui commencent à taper des mains en souriant. A la fin du morceau, Donald Trump applaudit avec vigueur.

Le président américain et son épouse Melania étaient les invités d'honneur de la France pour commémorer le centenaire de l'entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale.

Quelque 3.765 militaires français et américains ont défilé à pied entre l'Arc de Triomphe et la Place de la Concorde, en plein coeur de Paris.