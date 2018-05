Vevo va fermer son application et son site internet

On vous l'annonçait il y a quelques mois, la situation de Vevo était un peu chancelante ces derniers temps. Notamment à cause de la création de Youtube Music, calque de Spotify à la sauce Google, qui enlèverait beaucoup d'intérêt à la survie du site internet de Vevo.

Aujourd'hui, la société a annoncé dans un communiqué qu'elle allait supprimer des éléments de ses plateformes - ce qui, selon le magazine Variety, signifie qu'elle va supprimer son site internet et son application mobile pour se concentrer sur son partenariat avec Youtube.

Néanmoins, la compagnie annonce qu'elle va continuer à défendre le travail qu'elle fournissait jusqu'à présent. Elle va donc continuer à proposer des premières de clips vidéo et à offrir à ses clients une audience nationale, internationale et multiculturelle. Elle n'arrêtera pas non plus ses capsules "dscvr" et "LIFT" qui ont pour but de révéler de nouveaux talents et assure même qu'elle va proposer rapidement de nouveaux formats.

Guillaume Scheunders