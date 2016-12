Tops 2016: les meilleurs jeux vidéo de l'année

1. Doom. Edité par Bethesda et développé par id Software, âge: 18+, disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

2. Superhot. Edité et développé par Superhot Team, âge: 12+, disponible sur PC et Xbox One

3. Oxenfree. Edité et développé par Night School Studio, âge: 12+, disponible sur PC et Xbox One

4. Shdarlight. Edité et dévéloppé par Wadget Eyes Games, âge: NC, disponible sur PC via Steam et GOG

5. Uncharted 4. Edité par Sony Interactive Entertainment et développé par Naughty Dog, âge: 18+, disponible sur PlayStation 4

6. Far Cry Primal. Edité par Ubisoft et développé Ubisoft Montréal, âge: 18+, disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

7. Istanbul, Texas. Edité et développé par Llaura Dreamfeel, âge: NC, disponible gratuitement sur PC via http://dreamfeel.org

8. ReCore. Edité par Microsoft et développé par Armature Studio / Comcept, âge: 16+, disponible sur PC et Xbox One

9. Final Fantasy XV. Edité et développé par Square Enix, âge: 16+, disponible sur PlayStation 4 et Xbox One

10. Dragon Quest Builders. Edité et développé par Square Enix, âge: +7, disponible sur PlayStation 4 et Xbox One