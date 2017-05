Rain World ne prend pas le joueur pour un idiot

Doucement, la terre frémit. Les pixels s'électrisent et des éclairs grondent au loin. Une goutte. Une autre. Puis une trombe d'eau. Enfin, un déluge submerge des souterrains industriels abandonnés et piège le gamer. Homérique, la scène d'ouverture de Rain World réveille des réflexes instinctifs et primaires. Trouver un abri au sec et sauver de la noyade l'inidentifiable créature blanche du jeu se présentent comme des actes infiniment rassurants. Un sauvetage in extremis parmi des centaines d'autres pour ce survival platformer vu de profil. Bienvenue dans un jardin vraiment extraordinaire.

