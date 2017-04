PartyBot: l'IA qui va vous faire taper du pied

Qui ne s'est jamais retrouvé dans une soirée où la musique n'était tout simplement pas à son goût? Probablement personne et c'est pour remédier à ce problème que la société Accenture Interactive a eu l'idée de créer PartyBot, une intelligence artificielle qui vous veut du bien.

Pour faire passer une meilleure fête au public, l'IA utilise la reconnaissance faciale pour identifier les personnes présentes et pour analyser leur comportement afin de s'assurer que tout le monde s'amuse.

En plus de cela, il est possible de donner certaines informations à propos de nos goûts musicaux sur une application dédiée. En prenant en compte ces différentes données, l'assistant pourra communiquer avec le DJ en lui indiquant que certaines personnes ne s'amusent pas et le style de musique que les gens aimeraient entendre.

Lors de la présentation de PartyBot, qui a eu lieu pendant le festival South by Southwest à Austin, le directeur créatif Matt Murray a déclaré que son système pourrait s'utiliser dans divers milieux comme les hôpitaux. À l'aide de la reconnaissance faciale et des émotions, l'IA pourra détecter le problème dont souffre un patient pour l'assister de la façon la plus adaptée possible.

Mais à la manière d'un jeune adulte en pleines études, PartyBot risque bien de profiter de son énergie pour écumer les bars et les clubs du monde avant de se poser dans une utilisation plus sérieuse.