Dix vidéos 360° à faire tourner la tête

Entre 2014 et 2015, le format de vidéo 360 degré prend son essor via YouTube qui rend compatible sa plateforme avec ce type de vidéo. Le spectateur ne se contente plus de regarder une vidéo, il peut orienter l'objectif de la caméra où bon lui semble et ainsi voir à 360 degrés. Les 10 vidéos ci-dessous parcourent des mondes originaux très différents, essentiellement inaccessibles, sous des angles rares et insaisissables. À voir avec un casque de réalité virtuelle (ou Google Cardboard et équivalents) pour en profiter à 100%.

1. Un point de vue vertigineux sur les Chutes Victoria

S'étendant sur plus de 2 kilomètres, les Chutes Victoria font partie des plus spectaculaires chutes d'eau au monde. Ici, des milliers de mètres cubes d'eau chutent de plus de 100 mètres chaque seconde dans les profondeurs. À la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, les Chutes Victoria ne peuvent être vues de face qu'à une distance d'une centaine de mètres seulement, ce qui rend les prises de vue sur cette vidéo encore plus saisissantes. Certains plans laissent apparaitre "La piscine du diable", considérée comme la piscine naturelle la plus dangereuse au monde. Dans la vidéo, on voit plusieurs touristes insouciants oser la baignade, prenant ainsi le risque de se retrouver 100 mètres plus bas.

2. Au coeur du désert polaire

Le National Geographic nous emporte encore à l'autre bout de la planète, en plein coeur de l'Antarctique à la découverte du monde polaire figé dans la glace et le froid. Nous sommes au côté d'une équipe de scientifiques pour une expédition insolite dans des conditions extrêmes. En dessous des -50°, cet environnement inhospitalier dévoile une partie de ses plus grands trésors.

3. Une journée à Tomorrowland

Réalisée en 2014, cette vidéo a fait le tour de la toile avec plus de 9 millions de vues. Elle nous invite pour une journée à découvrir le festival belge de musique électronique Tomorrowland au milieu de son décor féerique. Bien que la qualité de certaines prises de vue laissent à désirer et que plusieurs plans se suivent rapidement, les diverses techniques permettent de s'immerger dans l'ambiance électrique du festival du côté des spectateurs comme du côté des DJ.

4. L'univers angoissant de Stranger Things

Dans un tout autre style de vidéo, Netflix nous emmène dans la fameuse maison glauque de la série fantastique Stranger Things. On se retrouve dans la peau de Joyce, incarnée par Winona Ryder, confrontée à d'étranges événements depuis la disparition de son fils Will. Alors que le bois de la maison grince et que le tonnerre gronde, le téléphone se met à sonner: au bout du film, une voix étrange et familière.

5. Seul dans une forêt avec des zombies

Alors qu'une épaisse couche de brouillard recouvrant les arbres se dissipe peu à peu, d'étranges bruits surgissent des profondeurs de la forêt. Au loin, des silhouettes humaines apparaissent et se dirigent lentement vers vous. Ces créatures assoiffées d'hémoglobine proviennent de la série culte The Walking Dead. Cette vidéo, heureusement courte, oppresse le spectateur en le projetant seul au coeur d'une vaste forêt, s'identifiant ainsi aux personnages tourmentés de la série.

6. Le nouveau clip de Gorillaz

Réalisé par le célèbre graphiste Jamie Hewlett, le nouveau clip Saturnz Barz est un véritable voyage stellaire dans l'univers barré de Gorillaz. Dans les recoins de la vidéo se trouvent différentes références, des pizzas parlantes, une maison hantée, et surtout, les personnages du groupe virtuel: 2D, Murdoc, Russel, et Noodle.

7. Un face à face risqué avec un grand requin marteau

Dans ce périple, le National Geographic nous plonge dans les eaux transparentes des îles Bimini, aux Bahamas. Requins-nourrices, requins pointe noire, requins bouledogues, requins tigres, les grands requins marteaux et les requins de récifs des Caraïbes, tous raffolent de ces eaux cristallines. Le danger se rapproche et parfois, d'un peu trop près. Avec des plans rapprochés en HD, cette vidéo nous donne l'impression de frôler ces créatures voire de les toucher, à contrecoeur évidemment.

8. Au bord d'une éruption spectaculaire

Né il y a environ 6000 ans, Klyuchevskoy est l'un des volcans les plus hauts et les plus actifs sur terre. Ce baptême de l'air en hélicoptère nous transporte à plus de 4800 mètres d'altitude, au sommet de ce stratovolcan qui est le point culminant de la Sibérie.

9. Une grotte illuminée d'une constellation de vers luisants

Les lumières scintillantes qui recouvrent le plafond des grottes de Waitomo, en Nouvelle-Zélande, sont l'oeuvre de l'Arachnocampa Luminosa, une larve de moucheron bioluminescente. Ces vers luisants carnivores brillent comme le ciel nocturne pour attirer leur proie. Ce spectacle féerique est accessible uniquement en bateau.

10. Une échappée dans le monde surréaliste de Dali

Cette balade dans la peinture Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet de 1920 nous donne une image de l'esprit du rêveur insaisissable qu'était Salvator Dali. Cette expérience immersive a été imaginée par le musée de Dali à Saint Petersburg en Floride dans le cadre de l'exposition Disney et Dali: les architectes de l'imagination. La vidéo donne non seulement à la peinture une troisième dimension spatiale, mais une autre sonique détaillée présentant la voix céleste de Dali lui-même.

Soyons réaliste... À travers ces avancées technologiques, la réalité virtuelle fait un pas de plus vers la réalité, voire peut-être un pas plus loin que la réalité en elle-même.

Un film en réalité virtuelle figure d'ailleurs pour la première fois dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Le réalisateur Alejandro Gonzalez Inarritu propose de suivre des réfugiés en vivant intensément une partie de leur périple. "La réalité virtuelle est déjà un art", s'est expliqué Thierry Frémaux, le délégué général du festival.

Expérience interactive en temps réel, environnement virtuel contrôlé et sans risque... la réalité virtuelle ne permet pas seulement de découvrir de nouveaux mondes et sensations. Depuis 2016, grâce à la démocratisation des casques de réalité virtuelle, les médecins peuvent désormais soigner des phobies en quelques heures ou rendre moins douloureuses les sessions de soins des grands brûlés. Thérapeutique, artistique, pédagogique ou encore touristique, la réalité virtuelle s'apprête à révolutionner notre vie quotidienne, cependant, les conséquences de ses usages sur le long terme sont encore peu connues.