Des apps interactives pour redécouvrir la littérature sur smartphone

On lance l'application, une inquiétante musique emplit les écouteurs. Les premières lignes du texte s'affichent: l'immersion a commencé. L'histoire se déroule accompagnée d'illustrations animées et de sons d'ambiance. Un contact du doigt permet d'interagir avec un objet ou de parcourir une scène. Ainsi, texte, image et musique sont alliés pour permettre une expérience de lecture singulière sur son smartphone ou sa tablette. Ce sont des classiques de l'horreur et du suspense que propose la série iClassics Collection. La tension dramatique de H.P. Lovecraft, d'Edgar Allan Poe, de Conan Doyle ou encore de Charles Dickens est ici exploitée au maximum à travers bruitages, emphases du texte et harmonie des couleurs. Des battements de coeur résonnent ainsi jusqu'à cesser tout à fait dans Le Coeur révélateur de Poe ; un glissement du doigt permet d'ouvrir une fosse afin de découvrir ce qui s'y cache dans The Hound (Le Chien) de Lovecraft; quelques mouvements donnent la possibilité d'interagir avec des objets pour comprendre les déductions de Holmes dans Un scandale en Bohème de Doyle.

Le projet de base de la start-up iClassics basée à Barcelone était de rendre des classiques accessibles aux jeunes via une expérience de lecture immersive. Les textes originaux sont respectés mais enrichis d'images, de sons, de vidéos, d'animations. Dans le même esprit existe l'application Agatha Christie - The ABC Murders. La célèbre enquête du détective belge Hercule Poirot a été adaptée au support mobile et transforme l'histoire en véritable jeu d'aventure.

Applications iLovecraft, iPoe, iDoyle, iWilde, iDickens... (iClassics Collection) sur Android et iOS, téléchargement gratuit avec achats intégrés pour débloquer les différentes histoires.

Agatha Christie - The ABC Murders (Microids), sur iOS, 7,99€.

Dans la peau d'un sadique

The French Touch de Paul Ghislain, édité par la maison d'édition Adrénalivre, monte d'un cran dans l'interactivité. Direction l'État de l'Illinois où l'on se retrouve dans la peau d'un tueur en série du nom de Frenchy. Après un prologue qui donne une idée claire du sadisme de notre personnage, on est plongé dans l'histoire. Au fil de la lecture, on devra faire des choix qui détermineront la suite de l'intrigue. Notre mission dans The French Touch: se montrer sadique et toujours veiller à entretenir une bonne longueur d'avance sur la police. Un concept qui n'est pas sans rappeler la série des Livres dont vous êtes le héros. C'est d'ailleurs la spécialité de cet éditeur: Adrénalivre propose en effet des "livres numériques interactifs dans lesquels le lecteur interagit avec l'histoire pour en modifier le cours et l'épilogue". Outre The French Touch, la maison d'édition offre également d'autres titres interactifs comme la romance All I Want Is... You ou le récit fantasy La Onzième Horde.

Applications disponibles sur Android et iOS (2,29€ ou gratuit avec pub).

Conversation spatiale

L'expérience de lecture sur mobile peut aussi évoluer en un hybride d'histoire et de jeu vidéo. Lifeline, développé par 3 Minute Games, s'inscrit dans cette catégorie. Nous voici dans l'espace. Le vaisseau de Taylor s'est écrasé sur la lune d'une exoplanète. Perdu, dans une situation critique, Taylor n'a que nous pour l'aider. Il entre ainsi en communication avec nous et il s'agira dès lors de le guider. Le texte de l'histoire défile et, à certains moments, un choix multiple s'imposera. Taylor réalise les actions qu'on lui dit d'effectuer. Ça peut prendre du temps et l'application indique alors que "Taylor est occupé". Cette histoire à choix multiples en "temps réel" induit de la sorte un certain suspense. En activant les notifications, les actions de Taylor nous parviennent comme des SMS et on ne pourra pas s'empêcher de consulter régulièrement son téléphone pour suivre le fil des aventures de l'astronaute.

Lifeline sur Android et iOS (2,29€) .

Monica Baur