Une rare illustration de Tintin vendue 753.000 euros aux enchères

Ce dessin original (21 x 15 cm) réalisé à l'encre de Chine par Hergé, accompagné de sa mise en couleurs sur calque, un des quatre hors-texte en couleurs de l'édition en noir et blanc de 1937, était estimé entre 600.000 et 700.000 euros. Il représente Tintin, revolver dans la main droite, debout sur le marchepied d'un taxi lancé à pleine vitesse, dans une rue de Chicago à la poursuite de malfaiteurs.

"On est sur un prix tout proche du record atteint en 2015" par un autre hors-texte qui avait été vendu 770.600 euros, a indiqué Eric Leroy, expert Bandes dessinées d'Artcurial. "Cela prouve la stabilité du marché d'Hergé, les collectionneurs sont toujours intéressés par les très belles pièces, ce qui était le cas. Ce hors-texte avec sa mise en couleurs a vraiment la qualité d'une pièce de musée", a-t-il ajouté.

Un hors-texte est un grand dessin en couleurs, sans bulle de texte, inséré dans les albums en noir et blanc de Tintin pour les égayer, a expliqué M. Leroy. Les hors-texte d'Hergé sont très rares sur le marché. Au nombre immuable de quatre par album, on en trouve dans seulement huit albums, de "Tintin au Congo" (1931) au "Crabe aux pinces d'or" (1941).

Le hors-texte vendu samedi a été acquis par "un acheteur européen", a précisé Artcurial dans un communiqué. La première partie de la vente était entièrement consacrée à Hergé. Les sept principaux lots ont généré plus de 1,3 million d'euros.

Un crayonné de "Tintin au Tibet" a trouvé preneur pour 244.600 euros. Un dessin réalisé en 1942 pour le journal Le Soir, représentant le reporter à la houppette et le capitaine Haddock brandissant un sabre, a atteint 67.600 euros (frais inclus), soit quatre fois plus que son estimation et "un record" pour une illustration de ce type, selon M. Leroy.

Une autre illustration pour le même journal, publiée en juin 1942 et représentant Tintin portant une maquette du navire La Licorne, accompagné de Milou, s'est envolée à 65.000 euros (estimation: 12.000-18.000 euros). En novembre dernier, une planche originale de l'album "On a marché sur la Lune", vendue par Artcurial, avait atteint le montant record pour une simple planche de 1,55 million d'euros.

La deuxième aprtie de la vente était dédiée aux "maîtres de la bande dessinée franco-belge". Les principales ventes ont concerné un Gaston Lagaffe de Franquin adjugé 78.000 euros et une planche des "Celtiques" (Corto Maltese) d'Hugo Pratt qui est partie pour 62.400 euros.