L'aventure a démarré en octobre dernier, sous forme de brefs comics. Elle continue ce mois-ci, cette fois avec la sortie du troisième album de Infinity 8, regroupant, sauf erreur, les comics 13 à 18. Et des albums, la série (qui n'en est pas vraiment une) en comptera huit au terme de l'aventure, et de ce voyage spatio-temporel vers Andromède, coincé à la fois au beau milieu d'une nécropole spatiale et dans une boucle temporelle, qui se recharge huit fois, toutes les huit heures. Dit (beaucoup) plus simplement: Lewis Trondheim s'est offert sa version d'Un jour sans fin, le classique de Harold Ramis avec Bill Murray, mais cette fois dans l'espace, et a confié à une douzaine d'amis (Zep, Vatine, Dominique Bertail, Velhmann, Killofer...) le soin de raconter huit boucles, en huit albums. Les...