Un Faux Graphiste, ce vrai martyr de la liberté d'expression (ou le contraire)

Ce gros hipster de Capitaine Haddock, les Dupond & Dupont fans de "rap alternatif" et de "bière bio" ainsi que Tintin qui déclenche la Troisième Guerre Mondiale. Voilà quelques détournements connus d'Un Faux Graphiste, star des Internets et invité du jour de DJ Kwak et Serge Coosemans pour un Focus Brolcast très juvénil et bien rigolard.