Une des conventions les plus communément admises en bande dessinée, qui permet d'attribuer des paroles aux personnages. Une convention qui a pourtant mis plus d'un demi-siècle pour définitivement s'imposer. Le terme renvoie au latin et au grec, et a désigné selon les civilisations et cultures différents types de contenants, sacrés (dans le judaïsme) ou magiques (chez les Égyptiens).

