Sanlaville adapte San-Antonio en BD: "Il y a chez Frédéric Dard une modernité qui ne se dément pas"

Pas de doute, même si on n'a pas vu la couverture et que les (jeunes) amateurs reconnaissent, eux, immédiatement l'univers graphique de Lastman: le gros plein de graisse qui hurle dès la deuxième planche sur une classe de petiots, avec des taches de gros rouge sur sa chemise sale, et s'échinant à leur inculquer la belote plutôt que la géographie ou l'orthographe, c'est bien le Béru, le collègue du commissaire San-Antonio, et son célèbre acolyte dans près de 175 romans écrits pendant plus de 60 ans par le regretté Frédéric Dard: "Faudrait voir à pas prendre le portrait du bonhomme pour une portion de brie! Qu'est-ce que t'espérais, dis, tordu! Que j'y verrais balle-peau? J'sais pas ce qui me retient de te clouer 10 fois l'adverbe Je blouse mon instit' en jouant à la tout atout sans atout!" Pas de doute effectivement: les bons mots sont bien ceux de ce vieux Dard et de sa célèbre série de romans policiers, probablement inconnus des moins de 20 ans, mais désormais adaptés en bande dessinée par un auteur on ne peut plus moderne, biberonné ...