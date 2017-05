RDVBD, un mini-festival BD qui a de la gueule

Morgan Di Salvia, le patron de la Maison Culturelle de Quaregnon, à proximité de Mons, est un passionné de bande dessinée, de cinéma d'animation et d'illustration, au carnet d'adresses bien fourni, au point d'en faire profiter sa ville et tous les visiteurs au moins une fois tous les deux ans pour un mini-festival BD qui a, osons le dire, de la gueule et, pour une fois, aucune odeur de naphtaline ou de vieux papiers. Depuis 2011, la Maison Culturelle y organise en effet Les rendez-vous BD ou RDVBD, soit une journée intense de rencontres, débats, activités et dédicaces autour de la BD et de l'image, elle-même articulée autour d'une exposition inédite qui se tient, elle, un mois durant. Un grand rassemblement créatif et familial avec des invités tels que Pierre Bailly, Johan De Moor, Gilles Dal, Jean-Luc Englebert, Léonie Bischop, Sergio Salma, Olivier Goka ou Thomas Mathieu, mais aussi les Français Hervé Bourhis et Terreur Graphique qui réaliseront, en direct, une grande fresque dessinée sur l'histoire de la bande dessinée. Du beau monde tout ce qu'il y a de plus actuel, avec Benoît Feroumont comme roi de cette quatrième édition: l'auteur génial du Royaume chez Dupuis y présentera son nouveau court métrage d'animation, Le Lion et le singe, ainsi qu'une sélection salivante de documents de travail, de planches originales et de dessins inédits. Le RV est pris.

RDVBD - Les rendez-vous BD. Le samedi 13/05 de 13 à 20 h à l'hôtel de ville de Quaregnon. Exposition Benoît Feroumont, jusqu'au 03/06 à la Maison Culturelle. www.maisonculturellequaregnon.be