Plus de 65.000 visiteurs à la Foire du livre, son deuxième meilleur score

Il s'agit de la deuxième meilleure année en termes de fréquentation, depuis l'installation de la Foire à Tour & Taxis en 2005. Côté exposants, un nouveau record a été atteint avec 198 stands, dont le retour de Casterman et Moulinsart .

Les "grandes rencontres" avec des auteurs "n'ont jamais autant fonctionné", affirment les organisateurs, citant notamment les présences d' Eric-Emmanuel Schmitt, Yann Moix, Guy Verhofstadt et Pascal Lamy ou encore l'échange entre Alex Wizorek et Thomas Gunzig.

La Foire a aussi confirmé son ouverture par-delà les frontières avec, notamment, la présence de 40 auteurs montréalais.

Par ailleurs, près de 5.000 jeunes venus de 125 établissements scolaires ont parcouru les allées de la Foire et participé à de nombreuses animations et rencontres. De son côté, le Palais des imaginaires a accueilli quelque 3.000 visiteurs. L'année dernière, l'événement avait attiré plus de 70.000 visiteurs.

La Foire du livre 2018 se tiendra du 22 au 26 mars.