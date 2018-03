Paul Auster: roman monumental pour l'écrivain culte

Depuis son apparition en français au début des années 90, il est un peu le romancier préféré. Celui dont les histoires incroyables ont régénéré de ce côté de l'Atlantique le fantasme de ce qu'écrire à l'américaine veut dire. Une certaine Amérique, en réalité: très côte Est, brainy mais accessible, intimement associée à New York, où il vit depuis toujours. Avec Trilogie new-yorkaise, Le Voyage d'Anna Blume, Léviathan, Monsieur Vertigo, Le Livre des illusions ou Moon Palace, Paul Auster (1947) a réhabilité à sa manière (chaque fois sophistiquée, ludique, immersive) quelque chose comme le roman d'aventures existentiel. Un profil si identifiable qu'il a fini par lasser? Trop nombreux, écrits trop vite, ses derniers livres ne passionnaient plus vraiment. On avait, en somme, pris l'habitude de ne plus lire Paul Auster... Arrivé comme une lourde météorite dans le ciel de janvier après sept années de silence et de travail acharné, 4 3 2 1 est aujourd'hui l'objet de tous les regards -voire de toutes les prudences: le nouveau livre est-il à la hauteur de ses ambitions? Autrement dit: ses 1024 pages en valent-elles la peine?

