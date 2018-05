Netflix se lance dans la bande dessinée (vidéo)

The Magic Order suit la trajectoire d'un large éventail de personnages dotés de pouvoirs magiques, qui vivent normalement durant le jour mais deviennent sorciers et magiciens la nuit pour protéger la population des forces de l'ombre. Six tomes sont prévus et seront disponibles en librairie à partir du 13 juin.

Les premiers pas de Netflix dans la bande dessinée font suite au rachat récent de Millarworld (Kick-Ass, Kingsman) et il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'en cas de succès de The Magic Order, le service SVOD en lancera l'adaptation en série télé...