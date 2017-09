Le roman du futur: nos favoris de la rentrée littéraire (1/2)

Un centre de recherches secret proposant à ses clients de les transformer en créatures éprouvettes dans l'attente de jours meilleurs (Zero K de Don DeLillo), une immense dune de sable mouvante submergeant tout Los Angeles sur son passage (Les Sables de L'Amargosa de Claire Vaye Watkins), une guerre civile opposant le Nord et le Sud des Etats-Unis au sujet des énergies fossiles (American War d'Omar El Akkad), une vague de pandémie décidant la dernière femme immunisée contre toutes les maladies mortelles à donner naissance à un clone (The Only Ones de Carola Dibbell), l'étude des conséquences, en Chine, en 2098, de l'extinction pure et simple des abeilles (Une histoire des abeilles de Maja Lunde), une ville d'Angleterre ruinée par la pollution chimique, qui survit en organisant des courses de smartdogs et de lévriers transgéniques (La Course de Nina Allan), des oiseaux qui se mettent à tomber en Haute-Normandie (Pourquoi les oiseaux meurent de Victor Pouchet), un monde entré dès 2020 dans l'âge de glace (Les Buveurs de lumière de Jenni Fagan), une forêt investie par un groupe d'humains comme ultime rempart contre un futur résolument cyborg (Notre vie dans les forêts de Marie Darrieussecq). Bienvenue en enfer? Non, bienvenue dans la société de demain. Telle, en tout cas, que les écrivains la cauchemardent beaucoup en cette rentrée.

