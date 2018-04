Le mot à l'honneur au festival éMOTions

"Quel plaisir plus communicatif que celui des mots?" Durant cinq jours, la Maison culturelle de Quaregnon déroule le tapis rouges à toutes leurs formes: théâtre, chanson, poésie, littérature, journalisme, slam, conférence... Et derrière, l'ambition de partager le plaisir de la belle langue.

Au programme, on retrouvera notamment les Baladins du Miroir pour trois représentations, les 26 et 27 et 29, un concert et un "apéro littéraire" avec Magyd Cherfi (Zebda), un atelier d'écriture et une scène ouverte, ou encore une exposition de Sara Conti et Mathieu Pierloot mêlant arts plastique et littérature.