La maison de naissance de Harry Potter mise en vente

Deux ailes, 6 chambres, salle de réception, deux cuisines, jardin exposé au sud avec des roses, du chèvrefeuille, de la lavande et des iris, grande terrasse, un potager... La description de rêve est publiée par l'agence immobilière Carter Jonas. Mais la propriété est également connue pour ses apparitions dans le film Harry Potter et les reliques de la mort. Là, elle se trouve dans le village fictionnel de Godric's Hollow, qui tire son nom de Godric Gryffondor, fondateur de la maison du même nom à Poudlard, et où a vécu Albus Dumbledore. C'est la maison de James et Lily, le lieu de naissance de Harry Potter et aussi l'endroit où le mage noir Voldemort a été vaincu pour la première fois. Cependant, les fans absolus du célèbre sorcier devront économiser car pour acquérir la demeure, il faudra débourser la somme de 995.000 £, soit un peu plus de 1.100.000 €!

Dans la réalité, la propriété se situe à Lavenham, dans le Suffolk en Angleterre, à l'est de Cambridge. Elle garde en mémoire un important passé historique: les de Vere, une famille aristocratique anglaise, l'ont possédée du 14e au 17e siècle. C'était la plus riche famille du pays après le roi. Edward de Vere (16e siècle) est connu pour être l'un des auteurs réels derrière l'oeuvre de Shakespeare. On dit aussi que le roi Henri VIII a visité la maison en 1498.

The Telegraph rapporte qu'il s'agit du second porche le plus photographié en Grande-Bretagne après le 10 Downing Street, où réside Premier ministre britannique.