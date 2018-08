La BD s'affichera dans un nouvel espace d'exposition à Ixelles dès la rentrée

Après le Sablon, ses marchands d'art et ses antiquaires, Alain Huberty et Marc Breyne se tournent vers Ixelles et son dynamique quartier du Châtelain. Solo shows, expositions collectives, lancements d'albums, performances ou encore résidences d'artistes animeront cette deuxième galerie, dans un désir de renouveau et de dialogue entre artistes.

"C'est l'aboutissement d'une démarche entreprise il y a plus de 30 ans, celle de contribuer au rayonnement de l'art de la bande dessinée", se réjouissent les deux galeristes. "Dans cette continuité, il nous semblait important de créer un lieu d'échanges et de rencontres entres les auteurs, les artistes, les collectionneurs, les éditeurs mais aussi les amateurs."

L'auteur de Kid Paddle sera le premier à investir les lieux avec une exposition exceptionnelle puisque, en 25 ans d'existence du gamin accro aux jeux vidéo, ce sera la première fois que Midam dévoilera ses planches et illustrations originales.

L'univers de l'auteur se dévoilera en deux temps. D'abord, un itinéraire retracera la carrière de l'artiste depuis ses débuts dans le magazine Spirou jusqu'à ses deux créations emblématiques: Kid Paddle et Game Over. Les dernières créations grand format de Midam se laisseront ensuite apprécier dans une mise en scène intitulée New-Blork City et inspirée du street art. Avec humour, Midam y livrera sa vision décalée de la société consumériste de la Grosse Pomme.