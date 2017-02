[La BD de la semaine] Les Nouvelles de la Jungle (de Calais), de Lisa Mandel et Yasmine Bouagga

L'année 2015 fut le sommet d'une crise migratoire sans précédent. Plus d'un million de personnes ont débarqué par la Méditerranée pour chercher refuge en Europe. Les candidats à l'Angleterre se sont eux accumulés dans la très médiatisée "Jungle de Calais": fin 2015, plus de 6 000 personnes vivaient dans ces camps de fortune promis au démantèlement, dans des conditions évidemment indignes du pays des Droits de l'Homme -elles seront plus de 9 000 quelques mois plus tard, avant d'être éparpillées sur l'ensemble du territoire. Mais en novembre 2015 est lancé "L'appel de Calais", invitant intellectuels et artistes à se mobiliser: trois mois plus tard, Lisa Mandel décidait de s'y rendre, et de raconter, en compagnie de la sociologue Yasmine Bouagga, amie et co-fondatrice de la collection Sociorama chez Casterman -dont c'est ici le premier hors-série "Terrain"-, ce qu'est vraiment cette jungle calaisienne. Avec pour seuls mais merveilleux outils son carnet de dessin, ses marqueurs et son humour imparable qui fait tout le sel de cette bande dessinée réellement didactique sans jamais être plombante: "Il faut qu'on aille voir ce qui s'y passe!", s'exclame l'avatar de Lisa dès la première page. "Je vais chercher mon Kaoué", lui répond celui de Yasmine. Ouvrant ainsi la porte à 200 pages drôles, denses et complètement "mandeliennes".

Comprendre en s'amusant

Ces nouvelles de Calais, réalisées et publiées sur le site du Monde entre février et octobre 2016, retracent, explique l'auteure en préambule, "notre découverte d'une ville-monde, bricolage improbable d'étudiant soudanais, coiffeur afghan, institutrice anglaise, festivalier breton, travailleur social calaisien, CRS marseillais... Zone de relégation pour des indésirables refoulés à la frontière, la Jungle fut aussi l'espace d'inventions de nouvelles solidarités." Pour le reste, tout le reste, Lisa Mandel s'en tiendra à une stricte narration en BD, et si possible en BD drôle, désamorçant pathos et premier degré sur un sujet qui d'habitude en déborde: les rencontres, nombreuses, avec les réfugiés, les bénévoles, les travailleurs sociaux et les flics, mais aussi toutes les explications de texte nécessaires pour cerner un sujet compliqué: pourquoi ce terme de "Jungle", quel est l'historique des lieux, quelles sont les relations entre la France et l'Angleterre sur la gestion de Calais et des réfugiés, que sont les accords de Sangatte, que signifie pour un candidat réfugié de se faire "dubliner"... Autant de clés de compréhension offertes, entre deux rires ou sourires, aux lecteurs un minimum curieux de comprendre ce que fut cette Jungle: dans le genre, à la fois informatif et divertissant, on n'a pas trouvé mieux.