L'Adoption de Zidrou et Arno Monin remporte le prix BD Fnac

Sélectionné parmi trente ouvrages, puis placé finaliste de la compétition, la bande dessinée écrite par le scénariste Zidrou et le dessinateur Arno Monin a finalement remporté le prix BD Fnac 2018, succédant au Mystère du Monde Quantique de Thibaut Damour et Mathieu Burniat.

La bande dessinée était opposée en finale à Alexandra David-Néel de Campoy Fred et Mathieu Blanchot, Le conflit Israélo-Palestinien de Griegorieff Vladimir et Abdel de Bruxelles et Shi, encore une BD de Zidrou, dessinée par José Homs cette fois-ci.

Le deuxième tome de la bande dessinée L'Adoption raconte la suite des aventures de Qinaya, une petite orpheline péruvienne ayant trouvé une famille en France et surtout un grand-père, Gabriel, avec qui elle va partager beaucoup. Dans ce deuxième tome, Qinaya est repartie au Pérou tandis que son "grand-père" se met à sa recherche.

Cet album a été désigné comme le meilleur de 2018 par le public des lecteurs de la Fnac via le site Web de la chaîne de magasins. La sélection de la trentaine de bandes dessinées avait été effectuée suivant les coups de coeur des libraires Fnac.

Guillaume Scheunders