Homicide: "La thématique, ce sont les flics, leur vie, leur travail et leur représentation du monde"

Trois mois, trois albums et surtout plus de 400 planches (!) déjà que le Français Philippe Squarzoni suit à la trace, et au plus près, les flics de Baltimore, dans le Maryland. Dix-neuf flics exactement, soit la quasi-totalité de la brigade criminelle de la ville, chargés de résoudre autant que faire se peut les 240 meurtres qui auront lieu sur leur seul territoire, cette année-là, en 1988. Hier, un petit dealer poignardé. Aujourd'hui, une gamine retrouvée morte. Demain, un flic qui se sera pris deux balles dans le visage. Chaque fois, une ligne qui vient s'ajouter au tableau de leur bureau, en espérant pouvoir un jour l'effacer -un tableau devenu la véritable boussole de ce grand oeuvre qu'est Homicide, et la seule trace de rouge, avec le sang, que l'on trouve dans les pages et double pages monochromes ou bichromes de Philippe Squarzoni. " Parfois, je mets aussi une pointe de rouge sur ceux que les flics considèrent comme des supposés coupables, qu'ils le soient réellement ou non. C'est pr...