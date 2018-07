Fiction (1/6): Møn, par Antoine Wauters

C'est un homme qui a écrit des livres mais qui n'en écrit plus. Il marche sur une plage cernée de landes sablonneuses, voûté, le regard vissé au sol comme s'il voulait vomir, mais peut-être est-ce autre chose, le vent, qui foudroie ses bronches et le prive d'air. Sa marche est empêchée, la marche d'un type qui a passé le plus clair de son temps à polir des phrases, vivre assis et prendre des trains et des avions pour répondre de ses mots. Vous l'avez entendu à la radio, vous l'avez vu à la télé, pourtant vous ne connaissez pas son visage. C'est un homme connu, que personne ne reconnaît. Et cette nuit, il marche seul, sur ces côtes bordées de dunes et

