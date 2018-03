En France, un financement participatif pour rééditer H.P. Lovecraft récolte 170.000 euros

L'initiative vient de Frédéric Weil, directeur des éditions Mnémos, et David Camus, traducteur. Ensemble, ils ont créé un recueil des meilleurs nouvelles de celui qui a été qualifié par Stephen King de "plus grand artisan du récit classique d'horreur au vingtième siècle". La volonté de rééditer cet écrivain leur est venue en lisant Lovecraft en anglais, se rendant compte que les traductions françaises n'étaient pas assez fidèles à ce que voulait raconter l'auteur. "Avec David, nous avions bien vu que certaines des premières traductions étaient non seulement fautives mais trahissaient quelque fois l'écrivain, voire malmenaient les textes eux-mêmes. La volonté donc de proposer une version complète, entièrement revue et retravaillée s'est imposée comme une évidence", explique Frédéric Weil dans une interview accordée au site actusf.com.

Le coffret est divisé en quatre recueils. Les Contrées du rêve, rassemblant les nouvelles sur l'univers onirique de l'auteur, Les Montagnes hallucinées et autres récits d'exploration, sur le mythe de la créature la plus célèbre créée par Lovecraft, Cthulhu. Le troisième ouvrage portera sur le seul roman écrit par l'écrivain, L'Affaire Charles Dexter Ward, et le quatrième volume, Le Cycle de Providence et autres récits horrifiques, compilera d'une part les nouvelles se déroulant dans la Nouvelle-Angleterre, et d'autre part le reste des nouvelles d'horreur de Lovecraft. Beaucoup d'autres exclusivités se sont ajoutées au coffret au vu de la popularité du financement, tels que des livres inhérents à l'univers de l'auteur ou d'autres goodies. La liste complète des contreparties est disponible sur la page Ulule du projet(lien). Pour les couvertures, les deux directeurs ont eu la chance de pouvoir utiliser des peintures de Zdzislaw Beksinski, artiste polonais des plus réputés, avec l'aval du musée consacré à l'artiste.

Alors que la campagne annonce encore 23 jours restant, elle est déjà financée à 1700%. Visant initialement à rassembler 10.000 euros, l'idée a rencontré un tel succès auprès des lecteurs de l'écrivain mythique qu'elle a désormais dépassé la barre des 170.000 euros.

Guillaume Scheunders