Du sang sur les mains, énorme polar-puzzle de Matt Kindt

Il fallait jusqu'ici être très calé en BD indé ou en comics américain pour connaître le nom de Matt Kindt, ou en tout cas ne pas s'être arrêté à son trait a priori minimaliste et un peu raide pour en saisir le génie. Un album chez Rackham et deux autres chez Futuropolis (dont le dernier, L'Histoire secrète du géant, date déjà d'il y a sept ans) en tant qu'auteur complet, une petite dizaine de comics mainstream parue en français chez Panini, Urban Comics, Bliss Comics ou Delcourt (Star Wars, Suicide Squad, Ninjack, Justice League ou Spider-Man) en tant que scénariste pour DC... C'était jusqu'ici un peu court pour y reconnaître d'emblée "the next big thing" de la BD américaine, cité aux Harvey et Eisner Awards pour à peu près chaque production. Mais ça, c'était avant 2018, l'annonce d'un nouvel album chez Futuro et, surtout, la sortie de son énorme Du sang sur les mains chez l'exigeant et jusqu'ici très littéraire Monsieur Toussaint Louverture. Une brique autant qu'un bel objet qui met enfin en avant le talent narratif de l'auteur et la qualité très personnelle de ses univers, marqués par les g...