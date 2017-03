Décès de l'écrivain Paula Fox à 93 ans

Paula Fox avait notamment obtenu en 1974 la médaille Newbery, le plus élevé des prix en terme de littérature pour enfants, pour son livre Le Voyage du négrier, sur la traite des Noirs. En 1978 elle s'était vue décerner le prix Hans Christian Andersen pour l'ensemble de son oeuvre à destination des enfants.

Au cours de sa carrière, elle a écrit plus d'une vingtaine de livres pour enfants et six romans pour adultes, tous centrés sur le thème de la décrépitude des choses, que ce soit au sein de la famille, en termes de santé ou en amour.

En France, elle avait été sélectionnée pour le prix Femina en 2005 et 2007, respectivement pour La légende d'une servante et Côte Ouest, deux de ses romans pour adultes.

Abandonnée par ses parents partis voyager alors qu'elle était encore bébé, Paula Fox avait alors été élevée par des proches parents, puis des amis, et même par le pasteur d'une petite ville, aux Etats-Unis et à Cuba, le pays de sa mère, avant d'être récupérée par ses géniteurs. Elle avait définitivement quitté sa famille à l'âge de 16 ans, pour prendre son envol.

Mariée deux fois, elle a eu deux enfants et plusieurs petits-enfants, dont l'actrice et rockeuse Courtney Love.