Décès de l'Américaine Judith Jones, éditrice du Journal d'Anne Frank

Entrée au sein de la maison d'édition américaine Doubleday en 1957 (qui a fusionné plus tard avec Knopf), cette New-Yorkaise de bonne famille aura passé plus de soixante années à travailler avec des auteurs, jusqu'à sa retraite, en 2011, à 87 ans.

Elle est connue au-delà du monde de l'édition pour avoir fait découvrir aux lecteurs américains le journal d'Anne Frank. Déjà édité en néerlandais en 1947, puis en français et en allemand en 1950, l'ouvrage avait été soumis à Doubleday mais rejeté, avant que Judith Jones, alors jeune assistante à Paris, ne le récupère sur une pile et convainque ses supérieurs de le publier en anglais. Sorti en 1952, le livre sera lu par des millions d'Américains et adapté au théâtre à Broadway mais aussi au cinéma dès 1959 par George Stevens, dont le film recevra trois Oscars en 1960.

Son autre grand fait d'arme sera d'avoir convaincu son employeur de publier le livre de cuisine de l'Américaine Julia Child, co-écrit avec Simone Beck et Louisette Bertholle, "Mastering the Art of French Cooking", en 1962. Ce pavé de plus de 700 pages va familiariser les Etats-Unis avec la cuisine française et faire de Julia Child une immense célébrité dans son pays. Hollywood lui consacrera même un long métrage, "Julie et Julia", en 2009. Au fil des années, Judith Jones a publié de nombreux autres auteurs d'ouvrages culinaires, mais aussi des romanciers comme John Updike, Anne Tyler ou John Hersey. "Il n'est pas exagéré de dire qu'elle a profondément influencé non seulement la manière dont les Américains lisent mais aussi la façon dont nous cuisinons", a déclaré Sonny Mehta, président et directeur de l'édition de Knopf Doubleday Publishing.